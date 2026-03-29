Ekşi, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaz sezonu seferlerinin başlamasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Havacılıkta 2026 yaz sezonuna tüm zorluklara rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Ekşi, "Bugün başladığımız sezonda, 1200 seferle 203 bin misafirimizi taşıyacağız. Bu rakam, 2025'in yaz dönemi ilk gününe göre yüzde 6 artış demek. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.