Son 5 yıl… Bir yanda rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul, diğer yanda güvenli liman algısıyla öne çıkan Altın. Peki rakamlar gerçekten ne söylüyor? Enflasyonun gölgesinde, kur şokları ve faiz politikalarının etkisiyle şekillenen bu dönemde kazanan kim oldu; sabreden mi, doğru zamanda pozisyon alan mı? Şimdi tabloya duygudan arınmış, veriye dayalı bakalım.

Türkiye, son beş yılda dünya genelinde en yüksek enflasyonlardan birini yaşayan ülkeler arasına girdi. 2021 sonu ile 2022 boyunca TÜFE yıllık bazda %85'i aşarak zirveye ulaştı. Bu ortamda Türk yatırımcısının temel sorusu basit ama yanıtlaması güçtü: Paramı nereye koyarsam satın alma gücümü koruyabilirim?

Tarihsel olarak iki araç her zaman gündemin başında yer aldı: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ve gram bazında fiziki ya da kâğıt altın. Her ikisinin de güçlü savunucuları var. Bu makale taraf tutmak yerine 2020–2024 dönemine ait gerçek verileri masaya koyuyor ve Türk yatırımcısının elinde ne olduğunu reel anlamda ölçüyor.

Meseleyi daha da karmaşık kılan şu: Türkiye'de yatırım kararları yalnızca finansal bir hesap değil, aynı zamanda psikolojik ve kültürel bir tercihler bütünüdür. Kuşaktan kuşağa geçen "altın güvenlidir" algısı ile son yıllarda ivme kazanan "borsa kazandırır" söylemi, bireylerin bu iki araç arasında sıkışıp kaldığını gösteriyor. Oysa veriler çok daha nüanslı bir tablo ortaya koyuyor.

Bu araştırmada şu sorulara yanıt arıyoruz: 2020 başında eşit miktarda para yatıran iki yatırımcıdan biri BIST 100'ü, diğeri gram altını tercih etseydi bugün kimlerin elinde ne kadar para olurdu? Hangisi enflasyona karşı daha iyi bir kalkan işlevi gördü? Hangisi geceleri daha az stresle uyumanızı sağladı?



İKİ YATIRIM ARACINA GENEL BAKIŞ

Karşılaştırmaya başlamadan önce her iki aracın temel yapısını ve fiyatlama mekanizmasını anlamak kritik önem taşıyor. Çünkü bu iki araç, benzer işlevler üstlense de temelden farklı dinamiklere sahip.

BIST 100, Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 100 şirketin piyasa değeri ağırlıklı ortalamasını yansıtan ana hisse senedi endeksidir. Endeks içindeki şirketler bankacılık, enerji, perakende, sanayi ve teknoloji gibi geniş bir sektörel çeşitlilik sunar. Yatırımcı bu endekse doğrudan hisse alarak, borsa yatırım fonu (BYF/ETF) aracılığıyla ya da yatırım fonları üzerinden katılabilir. Hisse senedi yatırımları, şirketin kâr payı dağıtması durumunda temettü geliri de sağlar — bu özellik, altının sunamayacağı bir nakit akışı avantajıdır.

Gram altın ise küresel altın spot fiyatı ile USD/TL döviz kurunun bir bileşimidir. Dolayısıyla gram altın fiyatı hem dünya piyasalarındaki ons fiyatından hem de Türk lirasının değerinden doğrudan etkilenir. Bu ikili yapı, altını özellikle döviz krizleri döneminde güçlü bir araç haline getirir: TL değer kaybettikçe gram altın TL fiyatı otomatik olarak yükselir. Fiziki altın kuyumcudan ya da bankadan alınabileceği gibi, Borsa İstanbul'da işlem gören altın sertifikaları ve altın fonları da yaygın yatırım yöntemleri arasında yer alır.

İki araç arasındaki belki de en kritik fark şudur: Borsa, Türkiye'nin üretken ekonomisine ortak olmayı temsil ederken; altın, küresel belirsizliklere karşı bir sigorta poliçesi işlevi görür. Biri büyüme potansiyeli taşır, diğeri sermayeyi korumayı ön plana alır.

2020–2024 YILLIK GETİRİ KARŞILAŞTIRMASI

Aşağıdaki tablo her yıl Ocak başı ile Aralık sonu kapanış fiyatlarına dayanan yıllık nominal TL getirilerini göstermektedir. Renkli rozet o yılın galibi olan aracı işaret ediyor.

Tabloya bakmadan önce önemli bir uyarı: Nominal getiri, hesapta gözüken büyümedir. Reel değeri ölçmek için enflasyonu bu rakamdan arındırmak gerekir. Bununla birlikte nominal tablonun kendisi de yatırımcı davranışını doğrudan şekillendirdiği için önemlidir — çünkü insanların büyük çoğunluğu portföyüne TL bazında bakar.

2020: Pandemi yılında piyasalar dünya genelinde çalkantılı bir süreçten geçti. BIST 100, Mart ayında sert bir düşüşün ardından yılı %28 artışla kapattı. Altın ise o dönemde küresel güvenli liman talebinin artması ve TL'nin değer kaybetmesiyle %47 yükseldi. İlk yılın galibi altın oldu.

2021: TL'nin görece yavaş değer kaybettiği bu yılda altın, TL bazında %9 kayıpla yılı negatif kapattı — beş yılın tek istisnası. BIST 100 ise %26 kazanç sağladı. Bu yıl, altın yatırımcısı için önemli bir uyarı niteliği taşıyor: altın, otomatik olarak her yıl kazandırmaz.

2022: Yüksek enflasyonun doruk yaptığı bu yılda BIST 100 tarihi bir performansla %196 artış kaydetti. Bunu tetikleyen kısmen enflasyon muhasebesinin hisse değerlemelerine yansıması, kısmen de şirket bilançolarındaki döviz varlıklarının TL'ye dönüşümüydü. Altın da %59 kazandırdı ancak borsanın çok gerisinde kaldı.

2023–2024: Dezenflasyon sürecinin başladığı bu iki yılda altın güçlü seyrini sürdürdü; 2023'te %68, 2024'te %71 kazandırdı. Borsanın ise yüksek faiz ortamında görece daha ağır hareket ettiği gözlemlendi.

Dikkat çekici nokta: 2022 yılında BIST 100, yalnızca nominal bazda değil aynı zamanda enflasyona göre de reel pozitif getiri sağlayan tek büyük yatırım aracı oldu. %64 enflasyona karşı %196 getiri ile reel kazanç %80'i geçti. Bu, Türk borsa tarihindeki nadir anlardandır.



Beş yıllık bileşik tabloya bakıldığında BIST 100'ün nominal üstünlüğü tartışmasız görünse de bu rakamın yanıltıcı olabileceğini vurgulamak gerekiyor. Bileşik getirinin büyük bölümü 2022 yılındaki o olağanüstü %196'lık sıçramadan kaynaklanıyor. Yani bir yatırımcı o yıl piyasada değilse ya da panikleyerek satmışsa, beş yıllık ortalamanın sunduğu tablo onun deneyimini yansıtmıyor. Aşağıdaki grafik bu durumu somutlaştırıyor: 100 TL'nin yıllara göre nasıl büyüdüğünü izleyin ve 2022'deki keskin zıplamanın genel eğilimi ne denli etkilediğini görün.

ENFLASYONA KARŞI REEL GETİRİ

Nominal getiri, paranın gerçek değerini anlatmaz. Türkiye gibi yüksek enflasyonlu bir ortamda reel getiri — yani enflasyon arındırılmış kazanç — çok daha kritik ölçüttür. Bir yatırım aracı enflasyonun gerisinde kalırsa nominal anlamda kazandırıp reel anlamda eritmiş olabilir.

Reel getiriyi hesaplamanın en pratik yolu şudur: Nominal getiri yüzdesinden yıllık TÜFE oranını çıkarın. Sonuç pozitifse satın alma gücünüz artmış; negatifse para kazanmış görünseniz de aslında geride kalmışsınız demektir.

Bu tablo okunduğunda dikkat çeken ilk şey, yüksek nominal kazançların büyük bölümünün reel bazda çok daha mütevazı ya da zaman zaman negatif olduğudur. 2021'de BIST 100 nominal olarak %26 kazandırırken, %20'ye yaklaşan TÜFE bu getirinin büyük kısmını eritti ve reel kazanç yalnızca %5 civarında kaldı. Altın ise aynı yıl hem nominal hem reel kayıpla kapandı; yatırımcısının satın alma gücü belirgin biçimde geriledi.

Öte yandan 2022, istisna niteliğinde bir yıl oldu. BIST 100, hem nominal hem de reel bazda güçlü pozitif getiri sunan nadir araçlardan biri oldu. Bunun ardında büyük ölçüde enflasyon muhasebesi ve dövize sahip şirketlerin bilançolarındaki değer artışı yatmaktadır. Ancak bu dönemin tekrarlanabilirliğini sorgulamak, yatırım kararı verirken son derece önemlidir

2023 ve 2024 verileri daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor: BIST 100 her iki yılda da nominal olarak kazandırırken, yüksek enflasyon nedeniyle reel bazda negatife döndü. Altın ise tam tersi bir performans sergiledi — nominal getirisi enflasyonla yarıştı ve reel bazda sınırlı da olsa pozitif kaldı. Bu, altının "enflasyon koruyucusu" rolünü yeniden kazandığına işaret ediyor.

Altın, uzun solukta enflasyona karşı daha tutarlı bir kalkan sağladı. 5 yılın 4'ünde altın ya enflasyona eşit ya da enflasyonun üzerinde reel getiri üretti. Borsa ise 2022'de olağanüstü bir reel performans gösterirken 2023 ve 2024'te reel anlamda eridi.

2021 uyarısı: Gram altın TL bazında %9 nominal kayıpla 2021'i kapadı; enflasyon göz önüne alındığında reel kayıp %24'e ulaştı. Bu dönemde TL'nin değer kaybının beklenenin gerisinde kalması altının TL fiyatını baskıladı.

RİSK VE VOLATİLİTE ANALİZİ

Yüksek getiri tek başına yeterli değildir; önemli olan risk-ödül dengesidir. Bir yatırımcı ne kadar dalgalanmaya katlanabilir? Portföy en kötü dönemlerde ne kadar değer yitirdi? Bu sorular, özellikle duygusal karar verme eğilimi olan bireysel yatırımcılar için belki de getiri rakamlarından daha belirleyicidir.

Finansta risk ölçmek için en yaygın kullanılan göstergelerden biri volatilitedir — fiyatların ortalamadan ne kadar saptığını gösteren standart sapma değeri. Yüksek volatilite, fiyatların hem hızla yükselebileceğini hem de hızla düşebileceğini anlatır. Düşük volatilite ise daha öngörülebilir bir seyri işaret eder.

Bunun yanı sıra maksimum drawdown — yani bir yatırımın zirve noktasından dip noktasına kadar yaşadığı en büyük kayıp — gerçekçi bir risk ölçütüdür. Çünkü yatırımcıların büyük bölümü tam zirvede alıp tam dipte satar; bu insan psikolojisinin finansal yansımasıdır.

Veriler açıkça gösteriyor ki BIST 100, altına kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha volatil bir araçtır. 2021 yılında yaşanan düşüş döneminde BIST 100, yıl içi zirve–dip arasında %33'ü aşan bir salınım yaşadı. Bu, 100.000 TL yatıran birinin portföyünün kısa bir dönemde 67.000 TL'ye gerilediğini görmesi demekti. Bu tür anlarda paniğe kapılıp satış yapan yatırımcılar, yılın sonunda sağlanan toparlanmadan hiç yararlanamadı.

Altın ise farklı bir risk profiline sahip. Kur şoklarına karşı savunmasız olmakla birlikte, yıl içi dalgalanması genellikle daha sınırlı kalır. Küresel altın piyasasının derinliği ve likit yapısı, ani fiyat çöküşlerini nispeten engeller. Bununla birlikte altının da risksiz bir araç olmadığını özellikle 2021 yılı hatırlatıyor — o yıl altın, hem nominal hem reel bazda kayıpla kapandı.

HANGİ YATIRIMCI İÇİN NE UYGUN?

Veri analizinin ardından gelen soru şu: "Tamam, bunları biliyorum ama ben hangi profile giriyorum?" Yatırımcı profili üç temel boyuta göre şekillenir: risk toleransı, yatırım süresi ve duygusal dayanıklılık. Bu üç boyut birbirinden bağımsız değil, birbirini tamamlayan unsurlardır.

Risk toleransı, portföyün değerinin geçici olarak düşmesine katlanabilme kapasitesidir. Yatırımlarının %30 eridiğini gören birinin sakin kalıp bekleyip bekleyemeyeceği, soyut bir soruyu pratik bir karara dönüştürür. Yatırım süresi, fırsatçı zamanlamanın mümkün olup olmadığını belirler — uzun vadede hem borsa hem altın sert düşüşlerden toparlanabilir, kısa vadede ise ikisi de sizi zor durumda bırakabilir. Duygusal dayanıklılık ise belki en az konuşulan ama en belirleyici faktördür: piyasa haberleri, sosyal medya köpürtmeleri ve komşu etkisi altında doğru kalmak, çoğu bireysel yatırımcının en büyük sınavıdır.

Beş yıllık verilerin söylediği şey beklentilerden çok daha nüanslıdır. BIST 100, nominal açıdan altını büyük farkla geride bıraktı; bu tartışmasız bir gerçek. Ancak bu getirinin büyük kısmı yalnızca bir yılda — 2022'de — gerçekleşti ve ortalama yatırımcının piyasaya o noktada tam zamanlanmış olmasını gerektiriyor ki bu pratikte oldukça güçtür.

Ancak bu makalenin belki de en önemli çıkarımı şu: Herhangi bir yatırım aracının gerçek değeri, yalnızca getiriyle değil o getiriye katlanabildiğiniz koşullarla ölçülür. Yüzde yüz borsa getirisi, sizi geceler boyunca uykusuz bırakıyorsa ve panikleyerek en kötü anda satmanıza neden oluyorsa, değeri sıfıra yaklaşır. Buna karşılık mütevazı ama istikrarlı bir altın getirisi, disiplinle uzun vadede korunursa servet biriktirir.

Sonuç olarak soru "borsa mı, altın mı?" değil; "hangi oranda, hangi vadeyle ve hangi psikolojik hazırlıkla?" olmalı. Bu sorunun yanıtı ise her yatırımcıya göre değişir — ve değişmeli.

Yasal Uyarı: Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yer alan veriler kamuya açık kaynaklardan (BIST, TÜİK, TCMB, Bloomberg HT) derlenmiş olup yaklaşık değerler içermektedir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların güvencesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir.