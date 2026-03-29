Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerilim yükseldi. Kuşadası'ndaki mitingde yapılan açıklamaların ardından Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden sert ifadelerle yanıt verdi.

"HESABINI YARGI ÖNÜNDE VERECEKTİR"

Çerçioğlu, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası'ndaki mitingde yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Dünya kadar arkadaşımız iftiralara direnirken, dünya kadar arkadaşımız onurunu, haysiyetini koruyup zindanlara katlanırken Aydın'ın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önüne bazı dekontlar koydular. Allah muhafaza o dekontu bilsek, o yolsuzluğu bilsek, o faturaların o üçkağıtçılara ödetildiğini bilsek onu partide zaten kendimiz tutmazdık. Ama ona şunu dediler; 'Ya hapse atılacaksın ya AK Parti'ye katılacaksın' O da dedi ki 'Evet, ben Aydın'ın iradesini satarım, çalarım ama bir de şirketimiz var. Onun da kurtarılmasını isterim.'

İşte Ömer Günel'e yapılan operasyon Aydın'ın iradesinin AK Parti'ye satılmasının, eski adı 'topuklu efe' olan topuklayan efenin transferinin bedellerinden biridir. Bu transferle Aziz İhsan Aktaş'ın Özlem Çerçioğlu'na kurduğu kirli ilişkinin temizlenmesi, hakkında yürüyen operasyonların bir kenara getirilip, takipsizlik verilmesi, beraat verilmesi vaatlerin biridir. Bir diğeri, eşinin batan aile şirketinin kurtarılmasıdır. Üçüncü taksit de kendisinin yaptığı bu ihanete itiraz eden, direnen, sizin iradenizi savunan Ömer Günel'e iftira atılmasıdır.'