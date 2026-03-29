NATO’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara’da gerçekleştirilecek 2026 NATO Zirvesi’ne 100 gün kaldığı duyuruldu.

GÖZLER 7-8 TEMMUZ'DA

Paylaşımda, "Türkiye, 2004 yılında Istanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifakın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor." ifadeleri kullanıldı. NATO üyesi ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da bir araya gelecek.