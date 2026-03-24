Gümüş fiyatlarında uzun süredir devam eden düşüş trendi, yerini toparlanma sinyallerine bırakıyor. Son düşüşte yaklaşık 62 dolar seviyesine kadar gerileyen fiyat, bu bölgeden aldığı tepkiyle yeniden 67 dolar seviyesine kadar yükseldi. Teknik görünümde bu hareket, olası bir dip oluşumunu gündeme taşıdı.

62–64 DOLAR BÖLGESİ GÜÇLÜ DESTEK

Grafikte öne çıkan en kritik alan 62–64 dolar bandı oldu. Bu bölgeden gelen güçlü alımlar, satıcıların zayıfladığını gösterirken aynı zamanda kısa vadeli bir taban oluşumuna işaret ediyor.

70 DOLAR KRİTİK DİRENÇ

Yukarı yönlü hareketin devamı için en önemli eşik ise 70 dolar seviyesi. Aynı zamanda düşen trend çizgisine denk gelen bu bölgenin aşılması durumunda:

İlk etapta 72–74 dolar aralığı

Devamında ise 80 dolar üzeri seviyeler gündeme gelebilir

SENARYO NET: YA KIRILIM YA RET

Gümüş fiyatı 70 dolar direncini kırarsa, teknik olarak yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Ancak bu seviyeden gelecek olası satışlarda fiyat yeniden 65 dolar altına sarkarsa, düşüş trendi devam edebilir.

GENEL GÖRÜNÜM

Gümüşte teknik yapı, dipten dönüş ihtimalini güçlendirirken, asıl yönün belirlenmesi için kritik kırılım bekleniyor. Önümüzdeki günlerde 70 dolar seviyesi piyasaların ana gündemi olacak.

Hukuki Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca teknik analiz yorumlarından oluşmaktadır.