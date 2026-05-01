UBS stratejistleri Wayne Gordon ve Dominic Schnider tarafından paylaşılan bir notta gümüşün kısa ve orta vadeli tüm hedefleri aşağı çekildi:

Haziran Sonu: 100 dolardan 85 dolara,

Eylül Hedefi: 95 dolardan 85 dolara,

Aralık Hedefi: 85 dolardan 80 dolara,

Mart 2027 Tahmini: 85 dolardan 75 dolara revize edildi.

Kaynak: TradingView

ARZ-TALEP DENGESİ DEĞİŞİYOR: AÇIK DARALIYOR

Banka, 2026 yılı için gümüş piyasasındaki arz açığı tahminini 300 milyon onstan 60-70 milyon onsa düşürerek piyasada dramatik bir değişim öngördü. Talebin zayıflamasındaki ana etkenler ise şunlar:

Güneş Panelleri (Fotovoltaik): Yüksek fiyatlar nedeniyle bu sektörden gelen talebin azalması bekleniyor.

Mücevher ve Gümüş Eşya: Toplamda bu kanallardan gelen talebin 50 milyon ons azalacağı tahmin ediliyor.

Yatırımcı Çıkışları: ETF varlıkları 70 milyon ons azalarak 794 milyon onsa geriledi. Banka, yatırım talebi tahminini 400 milyon onstan 300 milyon onsa indirdi.

"ALTIN, GÜMÜŞ İÇİN DAYANAK OLACAK"

UBS, her ne kadar tahminlerini düşürse de gümüşte çöküş beklemiyor. Stratejistler, altın fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin gümüş için "istikrar sağlayıcı bir güç" olacağını belirtti. Altın-gümüş korelasyonunun arttığına dikkat çeken banka, rasyonun (oranın) zamanla 75-80 seviyelerine kaymasını bekliyor.

STRATEJİ: ALIM YERİNE VOLATİLİTE SATIŞI

UBS stratejistleri, gümüşte doğrudan uzun pozisyon (alım) tutmak yerine, hala tarihi ortalamaların üzerinde seyreden volatiliteyi satmayı (opsiyon stratejileri) tercih ediyor. Şubat ayında %150 seviyelerini gören volatilite gerilemiş olsa da, banka piyasanın bir süre "yatay" seyretmesini baz senaryo olarak kabul ediyor.

Kaynak: Investing

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.