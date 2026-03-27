Küresel piyasalarda gümüş fiyatlarında dikkat çeken bir gerileme yaşandı. Ocak 2026'da 121,64 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons gümüş, 27 Mart itibarıyla 68,20 dolara düşerek yaklaşık yüzde 44 değer kaybetti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, gümüşteki sert düşüşün arkasında, ABD Merkez Bankası’na yönelik beklentilerdeki değişim öne çıktı. Kevin Warsh'ın Fed başkanlığına aday gösterilmesiyle birlikte piyasalar daha "Şahin" bir para politikası senaryosunu fiyatlamaya başladı. Bu durum, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendirdi.

FAİZ VE DOLAR ETKİSİ

ABD 10 yıllık reel faizlerinin yüzde 4,2 seviyesine yükselmesi ve doların güç kazanması, gümüş üzerinde ek baskı yarattı. Ayrıca 2026 yılı için faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkmasıyla birlikte, faiz getirisi olmayan gümüş yatırımcılar açısından cazibesini kaybetti.

DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ

Gümüş fiyatları şu anda "Düşen kama" formasyonu içinde hareket ediyor. Bu yapı, genellikle güçlü bir kırılmanın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Destek seviyeleri: 70 → 66,65 → 62,87 dolar

Direnç seviyeleri: 72,66 → 74,09 → 75 dolar

Özellikle 70 dolar seviyesi psikolojik eşik olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına inilmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği belirtiliyor.

Gümüşün ons fiyatı yazım saati 13.50 itibarıyla 68,27 dolar seviyesinde bulunuyor.

UZUN VADEDE ARZ AÇIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa vadede baskı sürse de, uzun vadeli beklentiler pozitif kalmaya devam ediyor. 2026 yılında piyasada yaklaşık 67 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Ayrıca gümüş talebinin yüzde 59'unun güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve yapay zeka veri merkezleri gibi sektörlerden gelmesi dikkat çekiyor.

BANKALARDAN İDDİALI HEDEFLER

Küresel finans kuruluşlarının gümüş için HEDEF fiyatları da oldukça yüksek seviyelerde bulunuyor:

JPMorgan: 81 dolar

Citigroup: 110 dolar

Bank of America: 135 dolar

Gümüş piyasası hem teknik hem de makro açıdan kritik bir eşikte bulunuyor. 68 dolar seviyesi bazı yatırımcılar için fırsat olarak görülse de, teknik göstergeler henüz net bir toparlanma sinyali vermiyor. Uzmanlar, kısa vadede risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor.

