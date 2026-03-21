2026’nın ilk iki ayında Çin’in gerçekleştirdiği yüksek hacimli gümüş ithalatı, son yılların en dikkat çekici alım dalgalarından biri olarak öne çıktı. Özellikle şubat ayında hızlanan ithalat, ülkenin yalnızca sanayi üretimi için değil, aynı zamanda stok artırma amacıyla da gümüş topladığını gösteriyor.

Bu gelişme, piyasada fiziki gümüşe olan talebin güçlendiğine işaret ederken, küresel arz üzerinde de baskı oluşturuyor. Gümüş piyasasında arz tarafı uzun süredir sınırlı bir görünüm sergiliyor. Madencilik yatırımlarının yavaş ilerlemesi ve üretim artışının sınırlı kalması, piyasayı kırılgan hale getiriyor.

Çin’in agresif ithalatı ile birlikte:



Küresel stoklar üzerinde baskı artıyor

Fiziki gümüş bulunabilirliği azalıyor

Spot fiyatlarda yukarı yönlü hareket potansiyeli güçleniyor

Bu tablo, özellikle kısa vadede fiyat oynaklığının artabileceğine işaret ediyor.

Sanayi talebi gümüşü öne çıkarıyor

Gümüş, yalnızca yatırım aracı değil aynı zamanda kritik bir sanayi metali olarak öne çıkıyor. Çin’de artan talebin arkasında başta güneş paneli üretimi olmak üzere enerji dönüşümüne bağlı sektörler yer alıyor.

Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji yatırımları, gümüş talebini yapısal olarak destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Bu durum, gümüşü altından ayrıştırarak daha “endüstriyel” bir varlık haline getiriyor.

Yatırımcı davranışları değişiyor

Altın fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, yatırımcıları alternatif değerli metallere yönlendiriyor. Bu noktada gümüş, hem daha düşük fiyatlı olması hem de sanayi talebiyle desteklenmesi nedeniyle öne çıkıyor.

Çin’den gelen güçlü talep verisi, yatırımcı algısını da etkileyerek gümüşte orta vadeli yükseliş beklentilerini güçlendirebilir.

Fiyatlar için kritik eşik

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarında yönü belirleyecek temel faktör, fiziki talebin devam EDIP etmeyeceği olacak. Çin’in ithalatının sürmesi halinde:

Fiyatlarda yukarı yönlü trend güç kazanabilir

Altın/gümüş oranında aşağı yönlü hareket görülebilir

Piyasada yeni bir fiyatlama dönemi başlayabilir

Ancak küresel büyümede olası yavaşlama ve sanayi talebinde zayıflama, bu senaryoyu sınırlayabilecek riskler arasında yer alıyor. Çin’in kısa sürede gerçekleştirdiği yüksek hacimli gümüş ithalatı, piyasada yeni bir DENGE arayışını başlatmış durumda. Artan fiziki talep ve sınırlı arz birleştiğinde, gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergileme ihtimali öne çıkıyor.