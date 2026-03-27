Altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çeyrek altın alış fiyatı 11.152 TL, satış fiyatı ise 13.104 TL seviyesine yükselirken, gün içinde yaşanan hızlı artış yatırımcıların odağını bu ürüne çevirdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, kuyumcularda 24 ayar 1 gram külçe altınların tükenmesiyle birlikte, "Altınsız kalmayayım" diyen vatandaşlar çeyrek altına yönelmeye başladı. Artan talep, çeyrek altın fiyatlarında ani yükselişi beraberinde getirdi.

Güne 12.200 TL seviyesinde başlayan çeyrek altın satış fiyatı, kısa sürede 13 bin TL'nin üzerine çıktı. Saat 10:00 civarında fiyatın 13.090 TL'ye kadar yükseldiği görüldü.

İŞÇİLİK FARKI REKOR KIRDI

1,75 gramlık "Yeni çeyrek" altının saf altın karşılığı 11.985 TL seviyesinde hesaplanırken, artan talep nedeniyle işçilik maliyeti hızla yükseldi. Normalde 250 TL civarında olan işçilik farkı, 1.000 TL'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

GRAM ALTIN BULUNAMAYINCA ÇEYREK ALTINA TALEP ARTIYOR

Kuyumcular, 24 ayar gram altın bulmakta zorlandıklarını ve müşterilere alternatif olarak çeyrek altın önerdiklerini belirtiyor. Bu yönlendirme de çeyrek altına olan talebi daha da artırdı.

Kuyumcu esnafına göre vatandaşlar son yıllarda ziynet altın ve pırlanta gibi ürünlerden uzaklaşarak, daha çok yatırım amaçlı ve işçiliği düşük ürünlere yöneliyor. Enflasyondan korunma amacıyla yapılan bu tercihler, piyasa dinamiklerini de değiştirmiş durumda.

HER DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Altın fiyatlarının 2021'den bu yana genel olarak yükseliş trendinde olduğunu belirten kuyumcular, her geri çekilmenin yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirildiğini ifade ediyor. Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası yaşanan düşüşte de benzer bir tablo oluştu.

GRAM ALTIN SON 1 AYDA GERİLEDİ

Spot piyasada gram altın fiyatının savaş öncesinde 7.450 TL civarında olduğunu hatırlatan sektör temsilcileri, son bir ayda yaklaşık yüzde 15'lik düşüş yaşandığını belirtiyor. Bu gerileme, fiziki altına olan talebi daha da artırarak piyasada ürün sıkıntısına yol açtı.