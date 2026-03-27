Oncosem, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği tarafından 26 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihalede boy gösterdi. "36 Ay Süreli Manuel/Tam Otomatik İnfüzyon Kemoterapisi Hizmet Alımı" konulu ihalede, şirketin sunduğu teklif rakiplerini geride bıraktı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) verilerine göre, ihaleye toplam 3 istekli katıldı. Oncosem tarafından sunulan 141.051.834,15 TL tutarındaki teklif, ekonomik açıdan "en avantajlı teklif" olarak belirlendi.

ONCSM hisseleri yazım sırasında yüzde 0,33'lük yükselişle 244,9 TL'den işlem gördü.

