Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dün yaşanan yüzde 1,83’lük değer kaybının ardından yeni güne yüzde 0,60 artışla 12.802,98 puandan merhaba dedi.

Açılışla birlikte bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi ise yüzde 0,51 oranında değer kazanarak piyasayı sırtladı.

Kaynak: Forinvest

SASA’DA GÜÇLÜ ALIM, SPOR HİSSELERİNDE SATIŞ

Piyasanın en büyük oyuncularından biri olan Bank of America’nın gün ortası verileri, kurumun stratejisine dair önemli ipuçları veriyor.

Saat 12:20 itibarıyla BofA’nın toplam net hacmi -2,54 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, kurumun bazı hisselerde yoğunlaştığı görülüyor.

BofA'nın alım listesinin başında SASA yer alıyor. Kurum, yaklaşık 9,9 milyon lotluk net alımla portföyünün yüzde 30’unu bu hisseye ayırmış durumda. SASA'yı sırasıyla şu hisseler takip ediyor:

• PSGYO: 3,1 milyon lot (yüzde 9,36)

• SAFKR: 1,59 milyon lot (yüzde 4,81)

• INFO: 1,41 milyon lot (yüzde 4,27)

DİKKAT ÇEKEN SATIŞLAR

Satım tarafında ise spor kulüplerine ait hisseler ve turizm sektörü ön planda. BofA’nın en çok satış yaptığı kağıtlar şunlar oldu:

• TSPOR: -7,67 milyon lot

• MARTI: -7,11 milyon lot

• PAHOL: -7,09 milyon lot

• GSRAY: -5,47 milyon lot

