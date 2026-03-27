Ons altın fiyatının güne 4.430 dolar seviyelerinden başlaması ve küresel bazdaki değer kaybı, iç piyasada gram altın fiyatlarını 6.335 - 6.340 TL bandına çekti.

Yatırımcılar, ons altındaki bu geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağını ve iç piyasadaki yansımalarını yakından takip ediyor.

27 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören altın fiyatları şu şekilde kaydedildi:

Gram Altın: 6.340,05 TL

Çeyrek Altın: 12.230,00 TL

Yarım Altın: 23.855,00 TL

Tam Altın: 43.331,46 TL

Cumhuriyet Altını: 45.695,00 TL

Gremse Altın: 108.660,96 TL

Ons Altın: 4.437,41 Dolar