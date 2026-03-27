Küresel piyasalarda ESEN rüzgarlar ve ons altındaki geri çekilme, iç piyasada altın fiyatlarını hareketlendirmeye devam ediyor. Yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar, 27 Mart 2026 Cuma sabahına gözlerini güncel rakamlara dikerek başladı.

Ons altın fiyatının güne 4.430 dolar seviyelerinden başlaması ve küresel bazdaki değer kaybı, iç piyasada gram altın fiyatlarını 6.335 - 6.340 TL bandına çekti.

Yatırımcılar, ons altındaki bu geri çekilmenin kalıcı olup olmayacağını ve iç piyasadaki yansımalarını yakından takip ediyor.

27 MART 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören altın fiyatları şu şekilde kaydedildi:

Gram Altın: 6.340,05 TL

Çeyrek Altın: 12.230,00 TL

Yarım Altın: 23.855,00 TL

Tam Altın: 43.331,46 TL

Cumhuriyet Altını: 45.695,00 TL

Gremse Altın: 108.660,96 TL

Ons Altın: 4.437,41 Dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.336,61 6.337,51 % 1.45 11:38
Ons Altın / TL 197.043,21 197.102,24 % 1.46 11:53
Ons Altın / USD 4.432,27 4.432,84 % 1.15 11:53
Çeyrek Altın 10.138,57 10.361,83 % 1.45 11:38
Yarım Altın 20.213,78 20.723,65 % 1.45 11:38
Ziynet Altın 40.554,28 41.320,55 % 1.45 11:38
Cumhuriyet Altını 44.050,00 44.712,00 % -2.84 17:13
