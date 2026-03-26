Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 530 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 465 bin 552 lira, en yüksek 6 milyon 740 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 530 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 681 bin liradan tamamlamıştı.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.350,29 6.351,32 % -1.14 17:00
Ons Altın / TL 197.601,58 197.686,98 % -1.1 17:15
Ons Altın / USD 4.453,66 4.454,31 % -1.16 17:15
Çeyrek Altın 10.160,46 10.384,40 % -1.14 17:00
Yarım Altın 20.257,42 20.768,80 % -1.14 17:00
Ziynet Altın 40.641,85 41.410,58 % -1.14 17:00
Cumhuriyet Altını 44.050,00 44.712,00 % -2.84 14:21
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 38 milyar 641 milyon 873 bin 138,47 lira, işlem miktarı ise 5 bin 922,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 38 milyar 843 milyon 942 bin 860,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı.

Kaynak: AA
