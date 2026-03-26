Mart 2026 itibarıyla bankaların sunduğu teklifler incelendiğinde, yüzde 45 seviyelerine kadar çıkan oranlar dikkat çekiyor. Rekabetin odağında ise "günlük vadeli" ve "hoş geldin" faizleri yer alıyor.

İşte eldeki verilere göre 500 bin TL birikimin 32 günlük vadede sunduğu fırsatlar:

GETİRİLER ARASINDAKİ FARKLARA DİKKAT!

Tabloya bakıldığında, aynı faiz oranına sahip bankalar arasında bile net kazanç farkları olduğu görülüyor.

Bu durum, bankaların uyguladığı stopaj oranları, valör tarihleri veya hesap türlerinin (günlük vs. standart vadeli) hesaplama yöntemlerinden kaynaklanabiliyor.

Örneğin, Türkiye Finans yüzde 44 kâr payı oranıyla 16 bin TL barajını aşarken, Alternatif Bank aynı oranla 13.771 TL seviyelerinde kalabiliyor.

Tasarruf sahiplerinin sadece orana değil, vade sonundaki net rakama odaklanması kritik önem taşıyor.

Dövize karşı bir kalkan olarak görülen yüksek mevduat faizleri, parasını riske atmak istemeyenler için en güçlü alternatif olmaya devam ediyor.

500 bin TL'sini vadeli mevduata yatıran bir vatandaş, hiçbir risk almadan ayda ortalama 14.500 TL ile 16.100 TL arasında ek gelir elde edebiliyor.

Faiz oranları müşteri özelinde, dijital kanallara veya yeni müşteri olma durumuna göre değişiklik gösterebilir. Yatırım yapmadan önce bankaların güncel koşullarını kontrol etmekte fayda var.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.