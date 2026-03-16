Yapılan son hesaplamalara göre, 500 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya emanet eden bir yatırımcının elde edeceği net getiri, banka tercihine göre 12.470 TL ile 15.974 TL arasında keskin bir değişim gösteriyor.

Listenin zirvesinde iki farklı şampiyon var:

• Faiz Oranı Şampiyonu: Yüzde 44 ile Alternatif Bank.

• Net Getiri Şampiyonu: 15.974 TL ile ON Dijital Bankacılık.

Mart 2026 Mevduat Getiri Tablosu (500.000 TL / 32 Gün)

Dikkat: Tablodaki veriler brüt rakamları temsil etmekte olup, vade sonunda yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen stopaj vergisi kesintisi uygulanmaktadır.

KAMU BANKALARI GERİDE KALDI, DİJİTALLER ATAKTA

Mart ayı tablosu, kamu bankaları ile özel/dijital bankalar arasındaki makasın açıldığını gösteriyor.

Ziraat Bankası yüzde 39, Halkbank ise yüzde 37 faiz oranıyla listenin alt sıralarında kalırken; getirfinans, ON ve Enpara gibi dijital platformlar şube maliyeti avantajını yüksek faiz olarak müşteriye yansıtıyor.

FAİZ HASSASİYETİ OLANLAR İÇİN "KATILIM" SEÇENEĞİ

Faizsiz kazanç yöntemini tercih edenler için Hayat Finans, yüzde 39,23 kâr payı oranıyla öne çıkıyor.

500 bin TL için 32 gün sonunda sunulan 14.187 TL'lik getiri, katılım bankacılığının da mevduat yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

YATIRIMCI İÇİN ALTIN KURALLAR

• Stopajı Unutmayın: Kazancınız üzerinden devletin alacağı vergi payını mutlaka hesaplayın.

• Vadeyi Bozmayın: Acil nakit ihtiyacı nedeniyle vade dolmadan para çekerseniz, tüm faiz getirisini kaybedebilirsiniz.

• Güvence Limiti: TMSF, her bankadaki mevduatın 1,5 milyon TL'ye kadar olan kısmını devlet güvencesi altına almaktadır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.