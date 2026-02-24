Ev sahibi olmak isteyenlerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek resmi açıklamada.

Ekonomi yönetimi ve BDDK tarafından üzerinde titizlikle çalışılan paketin, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

Teknik altyapısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan projenin, yılın ikinci yarısından önce kamu bankaları (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank) üzerinden başvurulara açılması öngörülüyor.

FİNANSAL MODEL: 15 YIL VADE VE SABİT FAİZ

Mevcut piyasa koşullarının oldukça altında kalacak olan bu kampanya, enflasyona karşı gerçek ihtiyaç sahibini korumayı hedefliyor.

Masadaki Kritik Rakamlar:

• Faiz Oranı: Aylık sabit yüzde 1.20.

• Vade Seçeneği: Tam 180 ay (15 yıl).

• Kredi Limiti: 2 milyon TL üzerindeki kredi sınırlarının genişletilmesi ve limit artışı gündemde.

İLK EVİM KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

Hükümet, bu paketi piyasadaki fiyat dengesini korumak ve konut arzını doğru noktaya kanalize etmek amacıyla sadece ilk kez ev alacaklar için dizayn ediyor.

Başvuru Şartları ve Kapsam:

• Dar ve Orta Gelir Grubu: Kampanyadan öncelikle geçim sınırındaki ailelerin faydalanması hedefleniyor.

• İlk Ev Şartı: Daha önce konut sahibi olmamış vatandaşlar öncelikli olacak.

• Risk Ağırlığı Düzenlemesi: BDDK, konut kredilerinde risk ağırlığını düşürerek bankaların bu krediyi vermesini kolaylaştıracak teknik düzenlemeleri hayata geçirecek.

MORTGAGE MODELİ GELİYOR

Finansal İstikrar Komitesi, gelişmiş ülkelerde uygulanan Mortgage (ipotekli konut finansmanı) benzeri bir model üzerinde çalışıyor. Bu sistemle birlikte;

• Uzun vadeli ve düşük taksitli ödeme planları oluşturulacak.

• Konut arzını artıracak inşaat projeleri desteklenecek.

• Dar gelirlilerin barınma sorunu kalıcı olarak çözülecek.

Şu an itibarıyla resmi başvurular başlamadı. Kampanya takvimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK'nın teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından ilan edilecek.