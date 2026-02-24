CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE), Antalya’da “Ortak Kültür, Ortak Gelecek, Ortak Yatırım” temasıyla düzenlenen uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Organizasyon, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan önemli bir platform niteliği taşıdı.

Etkinlik, Antalya Ticaret Platformu Derneği (ATİP) tarafından düzenlenirken, sürdürülebilir enerji yatırımları ve stratejik ortaklıklar ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Programa Kırgızistan Antalya Başkonsolosluğu temsilcileri, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, organize sanayi bölgesi temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

TÜRKİYE–KIRGIZİSTAN İŞ BİRLİĞİ

Buluşmada, iki ülke arasındaki yatırım potansiyelinin artırılması, enerji projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni iş birliklerinin oluşturulması konuları ele alındı. Yenilenebilir enerji yatırımlarının bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekilirken, kamu temsilcileri, diplomatik yetkililer ve iş dünyası temsilcileri aynı platformda bir araya geldi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Yüksek, misafirleri karşılayarak şirketin vizyonu ve uluslararası açılım stratejisine ilişkin bilgi verdi.

"ORTAK GELECEĞE YAPILAN YATIRIM"

Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu tür organizasyonların yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik ve kültürel bağları da güçlendirdiğini belirtti.

Sarvan, Türkiye ile Kırgızistan arasında geliştirilecek enerji projelerinin hem ekonomik büyümeye hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını vurgulayarak, uluslararası iş birliklerinin artırılmasının önemine dikkat çekti.