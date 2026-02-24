Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD), 24 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Manisa/Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde meydana gelen yangına ilişkin son durumu paylaştı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından tesis içerisindeki maddi hasarın boyutu, üretim hatlarının mevcut durumu ve faaliyetlere olası etkilerinin detaylı şekilde değerlendirilmeye başlandığı bildirildi.

SİGORTA VE TEKNİK İNCELEME SÜRECİ

Şirket açıklamasında, iş sürekliliği planlarının gözden geçirildiği, sigorta teminat kapsamı ile hasar tespit sürecinin teknik incelemelerle birlikte yürütüleceği ifade edildi.

Hasar tespit ve teknik inceleme çalışmalarının başlatıldığı belirtilirken, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonel sürekliliğin sağlanması ve olası etkilerin en aza indirilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yangının üretim faaliyetleri ve finansal sonuçlar üzerindeki etkisinin ise yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.