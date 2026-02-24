Yapı Kredi, Rekabet Kurulu’nun iş gücü piyasasında rekabetin korunmasına yönelik yürüttüğü inceleme kapsamında bazı bankalar hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Yapı Kredi'nin de aralarında bulunduğu bazı banka ve finansal kuruluşlar ile çeşitli şirketlerin söz konusu soruşturma kapsamında yer aldığı ifade edildi.

"SORUŞTURMA AÇILMASI İHLAL ANLAMINA GELMEZ"

Yapılan bilgilendirmede, soruşturma başlatılmasının ilgili kurumların kanunu ihlal ettiği ya da herhangi bir idari para cezasıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.

Banka, konuya ilişkin önemli gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.