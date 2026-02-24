ABD’li dev banka JPMorgan, kripto para piyasası ve Ethereum dahil dijital varlıklar için son raporlarında dikkat çeken mesajlar verdi. Bankaya göre 2026 yılında piyasaya yön verecek ana unsur kurumsal para olacak.

KURUMSAL PARA VURGUSU: 130 MİLYAR DOLAR ÜZERİ AKIŞ

JPMorgan analizine göre dijital varlıklara 2025 yılında yaklaşık 130 milyar dolar kurumsal giriş gerçekleşti ve bu trendin 2026’da da sürmesi bekleniyor. Banka, özellikle ETF’ler ve düzenlenmiş ürünler üzerinden gelen fonların kripto piyasasının ana motoru olacağını belirtiyor.

Analistler, artık piyasanın perakende yatırımcıdan çok kurumsal yatırımcılar tarafından yönlendirileceğini vurguluyor.

ETHEREUM İÇİN KRİTİK NOKTA: KURUMSAL TALEP BELİRLEYİCİ

JPMorgan’a göre Ethereum ve diğer büyük kripto varlıklar için yükselişin ana şartı kurumsal sermaye girişinin güçlenmesi.

Banka, 2026’da kripto piyasasında toparlanmanın kurumsal fon akışıyla gerçekleşeceğini düşünüyor.

ETF ve tokenizasyon projeleri Ethereum altyapısına olan talebi artırabilir.

Bu nedenle Ethereum’un orta-uzun vadede kurumsal finansın altyapısı olarak daha fazla kullanılacağı öngörülüyor.

KISA VADEDE TEMKİNLİ TABLO

Buna karşın JPMorgan ve piyasa analistleri, kripto piyasasında net bir yükseliş katalizörü olmadığını ve fiyatların makro gelişmelere bağlı kalacağını belirtiyor.

Ethereum ve Bitcoin fiyatlarının küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz beklentileri nedeniyle dalgalı seyrettiği ifade ediliyor.

JPMORGAN’IN 2026 KRİPTO SENARYOSU

Pozitif senaryo:

-Kurumsal para girişi artacak

-ETF ve regülasyon netliği piyasayı büyütecek

-Ethereum kurumsal altyapıda daha fazla kullanılacak

Riskler:

-Faiz politikası

-Küresel belirsizlik

-Yeni para girişinin zayıf kalması

JPMorgan’a göre 2026, kripto ve Ethereum için kurumsal paranın yön belirlediği kritik yıl olacak.