Gayrimenkul alım-satımlarında tapuda düşük bedel gösterme uygulamasına yönelik denetimler sıkılaşıyor. 2025 Eylül ayında konut kredisi kullanarak ev alan bir vatandaş, satış işlemi sırasında tapuda 1.500.000 TL olarak gösterilen bedel nedeniyle vergi dairesi tarafından uzlaşmaya çağrıldı.

Edinilen bilgilere göre söz konusu konut için bankanın yaptırdığı ekspertiz değeri 3.900.000 TL olarak belirlenirken, evin gerçek satış bedelinin ise 4.250.000 TL olduğu ortaya çıktı. Tapuda beyan edilen satış bedeli ile gerçek değer arasındaki yüksek fark, vergi incelemesini tetikledi.

Vergi dairesinin çağrısının temel nedeni ise yalnızca eksik ödenen tapu harcı değil. Satıcı konumundaki müteahhidin, düşük satış bedeli göstererek KDV ve kurumlar vergisi yükünü azaltmaya çalıştığı değerlendiriliyor. Bu durum hem alıcı hem satıcı açısından vergi riskini gündeme getirdi.

Uzlaşma sürecinde tarafların, gerçek satış bedeline göre hesaplanacak ilave tapu harcını ödemesi bekleniyor. Uzlaşma sonrası ceza ve faizlerin bir kısmında indirim yapılabileceği belirtilirken, yetkililer son dönemde özellikle kredi kullanılan konut alımlarında ekspertiz değeri ile tapu beyanı arasındaki farkların detaylı şekilde incelendiğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, konut alım-satım işlemlerinde gerçek satış bedelinin tapuda doğru beyan edilmemesi halinde hem alıcı hem satıcı için sonradan vergi, ceza ve faiz riski doğabileceğini vurguluyor. Özellikle banka kredili işlemlerde ekspertiz raporlarının vergi denetimlerinde önemli bir referans haline geldiği ifade ediliyor.