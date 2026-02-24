Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı genelgesi üzerinden yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

"YOĞUNLUK DAHA DA ARTACAK"

Bahçeli, konuşmasına iç ve dış siyasi gündeme değinerek başladı:

"İç ve dış siyasi gündem itibarıyla yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Bu yoğunluğun önümüzdeki günlerde çetrefilleşip daha da artış kaydedeceğini söylemek zannederim hatalı bir öngörü olmayacaktır."

Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yapan Bahçeli, “Mübarek Ramazan ayının maneviyat ikliminde akan hayatın iç yüzünü, ardışık siyasi gelişmelerin muteber özünü dikkatle, sabırla, akılla ve uyanık bir vicdan kabiliyetiyle okumanın lüzumu her cihetten asıl ve hasıl bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİNE DESTEK

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki Ramazan ayı etkinlikleri genelgesine değinen Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığı 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konusunda bir genelge yayımlamıştır. Yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır. Takdir ve tebrik ediyoruz." dedi.

Genelgede, Türk milli eğitiminin amacının "Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler yetiştirmek" olduğunun kaydedildiğini hatırlatan Bahçeli, "Bu genelgenin neresi yanlıştır? Elinizi vicdanınıza götürüp düşününüz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN TALİBANLAŞTIĞINA DAİR BİR EMARE VAR MI?"

Genelgeye yönelik eleştirileri HEDEF alan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare, en küçük bir delil göreniniz var mıdır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma ve gericilik diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir?"

Bahçeli, Ramazan ayı boyunca öğrencilerde paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilincini geliştirmeye yönelik etkinliklerin planlanmasının laiklikle çelişmediğini savundu.

"168 KİŞİ BİR İNSAN BİLE ETMEZ"

Laiklik bildirisine imza atan 168 akademisyeni de hedef alan Bahçeli, "Sözde uzman ve akademisyenlerden mürekkep 168 kişi bir araya gelerek 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlığıyla imzaladıkları bir bildiriyi kamuoyuyla paylaşmışlar. Bana sorarsanız bu 168 kişiyi yan yana, üst üste koyup toplasanız bir insan bile etmezler." ifadelerini kullandı.

Aynı grup için, "Hepsini toplasanız bir insan etmeyecek 168 kişi bugünkü karanlık yüzün halihazırdaki temsilidir" diyen Bahçeli, "168 imzacıyı da ademe mahkum ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GENELGEYİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM"

Konuşmasının sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'na desteğini yineleyen Bahçeli, "Milli Eğitim Bakanlığının 12 Şubat 2026 tarihinde yayımladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi sonuna kadar destekliyorum" dedi.