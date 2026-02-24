Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nın açılışında 2026 yılına ilişkin ekonomi gündemini değerlendirdi. Reel sektörün yaşadığı sıkıntıların farkında olduklarını belirten Yılmaz, yatırım ortamını daha cazip hale getirmeye yönelik adımların sürdüğünü söyledi.

EYLEM PLANI'NDA SON DURUM

Geçen yıl açıklanan ve 39 maddeden oluşan Eylem Planı'na değinen Yılmaz, "Bu eylemlerden 4 tanesi süreklilik arz etmektedir. Şubat ayı itibarıyla 9 eylemi tamamladık, tamamlanan eylemlerle beraber 26 eylemde yüzde ellinin üzerinde bir tamamlanma oranına eriştik" dedi.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA 13,1 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin 2025 yılında doğrudan yatırımlarda yüzde 12,2 artışla pozitif ayrıştığını ifade eden Yılmaz, "Ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 13,1 milyar dolara ulaşarak yatırım ortamımıza duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.

Sektörel dağılıma ilişkin verileri de paylaşan Yılmaz, toptan ve perakende ticaret sektörünün yüzde 32'lik payla ilk sırada yer aldığını, imalat sektörünün yüzde 31 ile ikinci, bilgi ve iletişim sektörünün ise yüzde 14 ile üçüncü sırada bulunduğunu belirtti. Yatırımların üretim altyapısı, ticaret hacmi ve teknoloji kapasitesine odaklandığını vurguladı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRME KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Enflasyonla mücadeleye de değinen Yılmaz, "Enflasyonu düşürme konusunda kararlı ve koordineli çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Finansal istikrarı güçlendirerek reel sektörü daha sağlam bir zemine kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, sürdürülebilir büyüme için teknolojik seviyenin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılmasının önemine dikkat çekti.

REEL SEKTÖRE FİNANSMAN VURGUSU

2026 yılında finansal koşulların daha olumlu seyretmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz, "Reel sektörümüzün özellikle finansmana erişim konusunda yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve bu alanda emek yoğun sektörleri ve KOBİ'leri önceleyerek, gerekli tedbirleri hayata geçirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.