Araştırmaya göre ABD piyasalarındaki kaldıraçlı tek hisse senedi ETF işlemlerinin neredeyse yüzde 90’ı bireysel yatırımcılar tarafından gerçekleştiriliyor.

Kurumsal devlerin aksine, bireysel yatırımcılar bu karmaşık araçları kısa vadeli fiyat hareketlerinden yüksek kazanç elde etmek (spekülasyon) amacıyla kullanıyor.

ÇARPICI VERİLERLE MEVCUT DURUM

Bu fonlardaki işlemler, tüm ABD borsalarındaki toplam işlem hacminin yüzde 8’ini oluşturuyor.

Piyasanın aşırı hareketli olduğu dönemlerde, bireysel yatırımcıların bu fonlardaki işlemleri toplam piyasa faaliyetinin yüzde 40'ına kadar yükselebiliyor.

Kaldıraçlı ETF işlem hacmi yıllık yüzde 29 büyüyerek hem hisse senedi hem de opsiyon piyasalarındaki büyüme oranlarını geride bıraktı.

2025 SONRASI ETF PATLAMASI

Morningstar verileri, piyasadaki spekülasyon bağımlılığının nasıl körüklendiğini kanıtlıyor. Şu anda ABD’de işlem gören 355 kaldıraçlı tek hisse senedi ETF’sinin 275’i (büyük çoğunluğu) Ocak 2025’ten sonra piyasaya sürüldü.

Düzenleyici kılavuzlardaki esnemeler bu ürünlerin arzını kolaylaştırırken, Direxion Ürün Sorumlusu Mo Sparks, bu durumun bazı "istenmeyen sonuçlara" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

SEC İLE "KALDIRAÇ" SAVAŞI

Varlık yöneticileri, yatırımcılara bir hisse senedinin getirisini 3 ila 5 katına çıkarma imkanı tanıyacak ürünler için SEC'in (ABD Sermaye Piyasası Kurulu) kapısını aşındırmaya devam ediyor.

Cuma günü Direxion, Nvidia'dan Palantir'e kadar dev şirketlere bağlı 20 yeni ETF için tekrar başvuruda bulundu.

Bu fonlar onaylanırsa, bir hisse yüzde 1 yükseldiğinde yatırımcı yüzde 3 kazanacak; ancak yüzde 1'lik bir düşüşte kayıp da aynı oranda katlanacak.

İLK BÜYÜK SINAV: "KURTULUŞ GÜNÜ" DÜŞÜŞÜ

Başkan Donald Trump’ın 2 Nisan’daki gümrük vergisi duyuruları sonrası yaşanan sert piyasa düşüşü, bireysel yatırımcılar için gerçek bir "turnusol testi" oldu.

Araştırma, stres altındaki yatırımcıların bu volatiliteyi bir fırsat olarak gördüğünü ve kaldıraçlı araçlara olan ilginin azalmadığını ortaya koydu.