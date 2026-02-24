HSBC analistleri, Erdemir hisseleri için daha önce 25,00 TL olarak belirledikleri hedef fiyatı, piyasa koşulları ve güncel veriler ışığında 35,00 TL’ye yükseltti. Kurum, hedef fiyatını ciddi oranda artırmasına rağmen yatırım tavsiyesinde değişikliğe gitmedi ve hisse için “TUT” tavsiyesini sürdürdü.

MEVCUT FİYATA GÖRE PRİM POTANSİYELİ

Açıklanan yeni hedef fiyat, hissenin piyasadaki son işlem fiyatı olan 31,48 TL üzerinden hesaplandığında yaklaşık %11,18 oranında bir prim potansiyeline işaret ediyor. Sektördeki talep dengeleri ve emtia fiyatlarındaki hareketliliğin analistlerin bu güncellemesinde etkili olduğu belirtiliyor.

