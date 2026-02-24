Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada ezeli rakibini yakalama fırsatını 90+11’de yediği golle tepen Fenerbahçe, borsa açılışında yatırımcısını üzdü.

Bir önceki kapanışını 3,46 TL seviyesinden yapan FENER hisseleri, maç sonrası ilk işlem gününe sert bir düşüşle başladı.

• Güncel Fiyat: 3,18 TL

• Günlük Kayıp: Yüzde -8,09

• Günlük Hacim: 448,3 milyon TL (140,1 milyon lot)

Hisse, gün içerisinde en düşük 3,17 TL seviyesini görerek yıllık en düşük seviyesi olan 3,05 TL bandına bir adım daha yaklaştı.

SATIŞTA "DEVLER" VAR

Hissedeki satış baskısının derinliği aracı kurum verilerinde görüldü. Saat 10.15 itibarıyla özellikle küresel ve yerli büyük aracı kurumların satış tarafındaki yoğunluğu dikkat çekiyor.

Satış tarafında ilk 5 kurumun toplam içindeki payı yüzde 69,7 olarak gerçekleşti.

• QNB Yatırım: 9,4 Milyon Lot ile satış listesinin zirvesinde.

• Bank of America (BofA): 7,6 Milyon Lot net satışla hissedeki düşüşü tetikleyen ana aktörlerden biri oldu.

• Global, Ünlü ve Garanti Yatırım ise toplamda 10,8 Milyon Lotluk satışla bu listeyi takip etti.

KARŞILAMAYA ÇALIŞAN KURUMLAR

Düşüşü göğüslemeye çalışan alıcı tarafında ise ilk 5 kurumun payı yüzde 78 seviyesinde.

• İş Yatırım: 13,2 Milyon Lotluk alımla düşüşü sınırlamaya çalışan en büyük kurum oldu.

• Ak Yatırım: 9,1 Milyon Lot ile ikinci sırada yer aldı.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI BORSAYI TİTRETİYOR

Sarı-lacivertli ekibin puan farkını kapatma şansını son saniye golüyle kaçırması, borsada "şampiyonluk fiyatlamasının" zayıflamasına neden oldu.

Hissede son bir aylık kayıp yüzde 9,63'e ulaşırken, yıllık bazdaki negatif tablo yüzde 18,36'ya kadar derinleşti.

Yatırımcılar, sakatlık haberleri ve puan kaybının ardından takımın bir sonraki hafta sergileyeceği performansa odaklanmış durumda.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.