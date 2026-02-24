Haftanın ikinci işlem gününde de alıcılı seyrini koruyan MANAS hisseleri, açılışla birlikte yüzde 10,00 değer kazanarak 14,08 TL seviyesine ulaştı. Satın alma sonrası oluşan pozitif hava, hisseyi üst üste üçüncü gününde de tavan fiyatına kilitledi.

BANK OF AMERİCA ALIMLARI SIRTLADI

Piyasa verilerine göre, MANAS tahtasında yoğun bir "alım kuyruğu" oluşmuş durumda. TSİ 10.47 itibarıyla aracı kurum dağılımına bakıldığında, küresel yatırım devi Bank of America (BofA) piyasayı adeta domine ediyor.

Hisse Aracı Kurum Dağılımı Detayları (TSİ 10.47):

Bank of America: 3.999.976 Net Lot ile toplam alımların %49,87'sini tek başına karşıladı (Maliyet: 13,727 TL).

Midas Menkul: 742.047 Net Lot ile %9,25 pay sahibi oldu.

Ziraat Yatırım: 588.745 Net Lot ile %7,34 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

Osmanlı Yatırım: 435.087 Net Lot ile %5,42 paya ulaştı.

QNB Yatırım: 425.330 Net Lot ile %5,30 pay elde etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.