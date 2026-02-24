Forbes’un her yıl merakla beklenen "Türkiye’nin En Zenginleri" listesinde bu yıl dengeler tamamen değişti.

Yıllardır zirve yarışında olan geleneksel isimlerin yerini, küresel ölçekte bir başarı öyküsüne sahip olan Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya aldı.

ZİRVEDE "YOĞURT KRALI" DÖNEMİ

ABD’de "Yoğurt Kralı" olarak tanınan Hamdi Ulukaya, 13 milyar 500 milyon dolarlık kişisel servetiyle Türkiye’nin en zengin ismi ünvanını kazandı.

2005 yılında New York’ta eski bir fabrikada temellerini attığı Chobani markasını, beş yıldan kısa sürede 1 milyar dolarlık ciroya ulaştıran Ulukaya, sadece bir iş insanı olarak değil; "Anti-CEO" yaklaşımı ve çalışanlarına kar payı dağıtmasıyla da iş dünyasının etkili figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

SELÇUK BAYRAKTAR LİSTEYE HIZLI GİRDİ

Listenin en dikkat çekici gelişmesi ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın 10. sıradan giriş yapması oldu.

2,7 milyar dolarlık servetiyle ilk kez ilk 10’da yer alan Bayraktar, listenin en yeni ve en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Uzun süredir zirve ortaklarından olan Murat Ülker ise 5,3 milyar dolarlık varlığıyla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin en zengin ilk 10 ismi şöyle sıralandı:

Hamdi Ulukaya — 13.500.000.000 dolar

Murat Ülker — 5.300.000.000 dolar

Şaban Cemil Kazancı — 5.100.000.000 dolar

Erman Ilıcak — 3.700.000.000 dolar

Feridun Geçgel — 3.400.000.000 dolar

Ferit Faik Şahenk — 3.100.000.000 dolar

Semahat Sevim Arsel — 3.100.000.000 dolar

Filiz Şahenk — 2.900.000.000 dolar

Mustafa Rahmi Koç — 2.700.000.000 dolar

Selçuk Bayraktar — 2.700.000.000 dolar

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

1972 yılında Erzincan İliç’te doğan Hamdi Ulukaya, Ankara Üniversitesi’ndeki eğitiminin ardından dil öğrenmek için gittiği ABD’de BEYAZ peynir üretimiyle ticarete atıldı.

Asıl sıçramasını 2007’de raflara çıkardığı süzme yoğurtla yaptı. Yüksek protein ve düşük şeker oranıyla Amerikan pazarına giriş yapan Ulukaya, 2013 yılında Ernst & Young tarafından "Dünyada Yılın Girişimcisi" seçilmişti.

Sosyal sorumluluk projeleri ve Fenerbahçe sponsorluğu ile de gündem olmaya devam ediyor.