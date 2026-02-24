Bakanlıktan yapılan açıklamada, DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala'nın, Türkiye'ye çalışma ziyareti yaptığı ve bu kapsamda Bakan Bolat ile görüştüğü bildirildi.

Dünya ticaret sisteminde son zamanlarda sarsıntıların yaşandığı ve korumacılık rüzgarlarının şiddetli estiği aktarılan açıklamada, görüşmede Kamerun'da mart ayında düzenlenecek "DTÖ 14. Ticaret Bakanları Konferansı" öncesinde, gündemdeki kritik başlıklar üzerinde, değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Görüşmede, dünya ticaretinde son dönemde yaşanan gelişmeler, uluslararası ticarette artan kural dışı uygulamalar, kurallara dayalı çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi için alınabilecek tedbirler ve yapılabilecek reform çalışmalarının ele alındığı bildirilen açıklamada, "DTÖ, 166 üye ülke ile dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 98'ini kapsayan ve dünya ticaretini düzenleyen temel uluslararası anlaşmaları bünyesinde barındıran, bu anlaşmaların uygulanmasını gözeten ve anlaşmazlıkların halline yönelik çözüm yolları sunmak suretiyle, küresel ticarete yön veren başlıca uluslararası teşkilat konumundadır. Bakanlıkta yapılan görüşmeler kapsamında, ayrıca Genel Direktör Okonjo-Iweala ve Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığında DTÖ ve Bakanlık heyetleri arasında bir teknik istişare toplantısı da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Okonjo-Iweala'nın, Türk iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, uluslararası alanlarda başarılı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle küresel ticaret ortamına ilişkin görüş alışverişi yapılacağı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyada ticaret politikalarında yaşanan gelişmeler, küresel arz ve değer zincirlerinde yaşanan sorunlar ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki merkezi konumu dikkate alındığında, DTÖ Genel Direktörü'nün Türkiye ziyareti, çok taraflı ticaret sisteminin geleceğine yönelik hususların ele alınması bakımından verimli ve zamanlı bir istişare olanağı sağlamıştır. DTÖ'ye göre 2025'te dünya ticaretinin artış hızı, yüzde 0,5 olarak tahmin ediliyor."