Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL), Borsa İstanbul'da uzun süredir beklenen yüzde 1900 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için takvimi netleştirdi.

SPK onayının ardından yapılan açıklamaya göre, yatırımcıların elindeki lot sayısı 20 katına çıkacak.

100 LOTU OLANA 1900 LOT HEDİYE

Şirketin 18 Şubat 2026 tarihli SPK bülteninde onaylanan sermaye artırımı süreci, yatırımcıların hesaplarına doğrudan yansıyacak.

Mevcut durumda 100 lotu bulunan bir yatırımcı, bedelsiz bölünme sonrası hiçbir ücret ödemeden 1900 yeni lot alarak toplamda 2000 lot sahibi olacak.

SERMAYE 600 MİLYON TL’YE YÜKSELİYOR

RNPOL, 30.000.000 TL olan mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 600.000.000 TL’ye çıkarıyor. Artırımın finansman detayları ise şu kalemlerden oluşuyor:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 169.036.384,37 TL

• Hisse Senedi İhraç Primleri: 311.182.369,95 TL

• Kayda Alınan Emtia Karşılığı: 89.781.245,68 TL

HAK KULLANIM TARİHİ: 26 ŞUBAT

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 26 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Bu tarihten itibaren hisse fiyatı, artış oranıyla uyumlu olarak bölünmüş yeni fiyatı üzerinden işlem görmeye başlayacak.

RNPOL HİSSELERİNDE GÜNCEL TABLO

Dev bedelsiz süreci devam ederken, hisse senedinin anlık performansı şu şekilde yansıyor:

• Güncel Fiyat: 44.7 TL (Önceki kapanış: 44.86 TL)

• Günlük Değişim: yüzde -0.36

• Yıllık Performans: Yatırımcısına yıllık bazda yüzde 85.94 oranında kazanç sağladı

• İşlem Hacmi: 2.451.231 TL (55.626 Lot)

• Yıllık Aralık: Hisse son bir yıl içinde en düşük 36.24 TL, en yüksek 51.95 TL seviyelerini gördü.

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmezken, hisse fiyatı ve lot sayısı ters orantılı olarak güncellenir. Yatırımcıların portföy değeri bölünme anında aynı kalır ancak toplam lot sayısı artar.

