Cuma günü alınan tarihi kararla, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (IEEPA) kullanarak uyguladığı kapsamlı vergiler hukuka aykırı bulundu. Mahkeme, başkanın ticaret ortaklarına yönelik bu sert hamlelerinde yetkisini aştığına hükmetti.

Trump yönetimi her ne kadar farklı bir yasa üzerinden yüzde 15’lik geçici bir gümrük vergisi paketini hızla devreye soksa da bu yeni vergilerin 150 gün sonra Kongre onayına ihtiyaç duyması, ABD’nin elindeki "süresiz baskı" gücünü kırdı.

PEKİN ZİRVESİ ÖNCESİ BÜYÜK RÖVANŞ

Bu hukuki yenilgi, Trump’ın Çin lideri Xi Jinping ile Pekin’de yapacağı teknoloji, Tayvan ve ticaret odaklı üç günlük zirveden sadece haftalar önce geldi.

Çinli kaynaklar zafer ilan ediyor:

• Hu Xijin (Global Times): "Trump bir kozunu kaybetti, Çin ise hâlâ tüm kozlarını elinde tutuyor."

• Misilleme Gücü: Çin’in daha önce ABD ürünlerine uyguladığı vergilerin, mahkeme kararıyla birlikte "haklı bir savunma" statüsüne yükseldiği yorumları yapılıyor.

PEKİN’İN "STRATEJİK SİLAHLARI": NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Pekin sadece savunmada kalmıyor. F-35 savaş uçaklarından akıllı telefonlara kadar kritik teknolojilerin kalbinde yer alan nadir toprak mineralleri üzerindeki hakimiyetini bir silah olarak kullanmaya devam ediyor.

İhracat kısıtlamalarıyla Trump’ı taviz vermeye zorlayan Çin, Washington’ın tedarik zincirindeki zayıf noktaları kaşımayı sürdürüyor.

SONUÇ: GÜÇ DENGESİ DOĞU'YA KAYIYOR MU?

Pekin yönetiminden yapılan resmi açıklamada, ABD'ye "tek taraflı zorbalıktan vazgeçme" çağrısı yapıldı. Julian Evans-Pritchard gibi uzmanlara göre, yeni vergiler Asya genelinde yükü hafifletse de, ABD ile arasındaki "vergi duvarı" en çok yıkılan ülke Çin oldu.

31 Mart’taki randevuda Trump, masaya sadece ekonomik taleplerle değil, aynı zamanda kendi yargı sistemi tarafından kısıtlanmış bir LIDER olarak oturacak.