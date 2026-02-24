Listenin başında, 59,6 karatlık Pink Star Diamond yer alıyor. Hong Kong’daki bir müzayedede 71,2 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar 278 milyon TL) alıcı bulan taş, açık artırmada satılmış en pahalı elmaslardan biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlara göre pembe elmasların nadirliği ve yüksek berraklığı fiyatı yukarı taşıyan temel unsur.

MAVİ ELMASLAR KARAT BAŞINA 3–4 MİLYON DOLAR

“Fancy vivid” olarak sınıflandırılan Blue Diamond taşları, karat başına 3 ila 4 milyon dolar (yaklaşık 96–128 milyon TL) seviyesine ulaşabiliyor. Bor elementi sayesinde MAVI rengini alan bu elmaslarda sınırlı rezerv ve yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor.

JADEİTE KOLYE 27 MİLYON DOLAR

“Asya’nın imparatorluk taşı” olarak anılan Jadeite, müzayedede 27 milyon dolara (yaklaşık 864 milyon TL) satılan tarihi bir kolyeyle rekor kırdı. Imperial Jade türü, özellikle Asya pazarında altından daha değerli kabul ediliyor.

KIRMIZI ELMASIN KARATI 1 MİLYON DOLARI AŞIYOR

Doğada en nadir bulunan türlerden biri olan Red Diamond, karat başına 1 milyon doların üzerinde (yaklaşık 32 milyon TL) fiyatlanabiliyor. Bu taşlar çoğunlukla yatırım ve koleksiyon amaçlı el değiştiriyor.

MUSGRAVİTE KARAT BAŞINA 35 BİN DOLAR

Nadirliğiyle öne çıkan Musgravite, karat başına 35 bin doların üzerinde (yaklaşık 1 milyon 120 bin TL) alıcı buluyor. Dünya genelinde çıkarılan örnek sayısının son derece sınırlı olması fiyatı yukarıda tutuyor.

YATIRIM ARACI MI, LÜKS TÜKETİM Mİ?

Uzmanlar, nadir taşların artık yalnızca mücevher değil, aynı zamanda alternatif yatırım aracı olarak görüldüğünü belirtiyor. Sınırlı arz ve artan talep, fiyatların dolar bazında güçlü kalmasını sağlıyor.