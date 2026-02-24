Huawei, 2020 yılında ulaştığı 891 milyar yuanlık rekor seviyeye yaklaşarak son iki yılda güçlü bir büyüme performansı sergiledi. 2024 yılındaki 860 milyar yuanlık gelirin üzerine çıkan şirket, 2025 yılında ulaştığı 127 milyar dolarlık ciro ile teknoloji dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

ÇİN PAZARI'NDA APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Şirket, 2020 yılından bu yana ilk kez bir tam yılı Çin ana kara akıllı telefon pazarının lideri olarak tamamladı. Huawei, %16,4’lük pazar payı ile ilk sıraya yerleşirken, Apple %16,2 ile ikinci sırada kaldı. Bu başarı, ileri seviye çiplere ve Android sistemine erişim kısıtlamalarına rağmen elde edilmesi nedeniyle "stratejik bir zafer" olarak değerlendiriliyor.

HARMONYOS VE YAPAY ZEKÂDA "YERLİ" DEVRİMİ

Huawei, yazılım ve yarı iletken alanında dışa bağımlılığı minimize etme stratejisinde somut sonuçlar almaya devam ediyor:

HarmonyOS Ekosistemi: İşletim sisteminin en yeni sürümlerini (5 ve 6) kullanan cihaz sayısı 40 milyonu aşarken, ekosistemdeki uygulama ve hizmet sayısı 75 bine ulaştı. Sistem; finans, enerji ve telekomünikasyon gibi kritik sektörlerde yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.

Ascend Çipleri: Şirketin yapay zekâ hamlesinin kalbinde yer alan Ascend çipleri, 43 ana akım büyük yapay zekâ modelinin ön eğitiminde kullanıldı. Ayrıca 200’den fazla açık kaynaklı model, Ascend ekosistemiyle uyumlu hale getirildi.

"YAPAY ZEKÂ + ÜRETİM" DÖNEMİ

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Ke Jixin, ülkede bilişim ve sanayileşme entegrasyonunun derinleştiğini vurgulayarak "Yapay Zekâ + Üretim" girişiminin hız kazandığını belirtti. Huawei’nin bu teknoloji yatırımları, Çin’in yüksek teknoloji odaklı sanayi stratejisinin en önemli ayağını oluşturuyor.

