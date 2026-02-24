Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Özdemirci, Türkiye genelinde hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağını ve sıcaklıkların düşeceğini belirterek vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceğini ifade eden Özdemirci, iç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini söyledi.

"Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneydoğusu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var" diyen Özdemirci, yarın Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını kaydetti.

Perşembe günü Ege kıyıları ve Batı Akdeniz kıyıları dışında yurt genelinde yağış beklendiğini belirten Özdemirci, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağını aktardı. Cuma günü ise yağışların yurdun kuzey ve doğusunda etkisini sürdüreceği bildirildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın çok bulutlu ve yağmurlu havanın hakim olacağını belirten Özdemirci, perşembe günü karla karışık yağmur beklendiğini ve sıcaklıkların düşeceğini ifade etti.

Ankara'da yarın karla karışık yağmur görüleceğini aktaran Özdemirci, perşembe günü sıcaklıkların biraz daha düşeceğini ve hafif kar yağışının etkili olacağını söyledi.

İzmir'de ise yarın yağışlı havanın görüleceğini, perşembe ve cuma günleri parçalı bulutlu bir havanın beklendiğini kaydetti.