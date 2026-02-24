Meta'dan AMD ile işbirliğine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 6 gigavata kadar "AMD Instinct GPU" ile yapay zeka altyapısını güçlendirmek üzere AMD ile çok yıllık bir anlaşma yapıldığı bildirildi.

Meta'nın yapay zekanın bir sonraki neslini inşa etmek ve herkes için kişisel süperzekayı mümkün kılmak üzere çalıştığı vurgulanan açıklamada, "Bunu başarmak için, yapay zeka iş yüklerimizin artan taleplerini karşılayabilecek devasa ve ölçeklenebilir hesaplama gücüne ihtiyaç duyuyoruz. Mevcut işbirliğimizin üzerine inşa edilen AMD ortaklığımız, bu ihtiyaçları karşılamamıza yardımcı olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, çipler, sistemler ve yazılım alanlarında yol haritalarının uyumlandırılması konusunda da AMD ile birlikte çalışılacağı belirtildi.

Yazılım ve donanım genelindeki bu işbirliğinin hızlı ve ölçekli inovasyon yapmayı sağlayacağı aktarılan açıklamada, ilk GPU dağıtımlarını destekleyecek sevkiyatların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, AMD ile yapılan anlaşmanın, Meta altyapısını büyük ölçekte büyütmeyi amaçlayan girişimin bir parçası olduğuna işaret edilerek, "Ortaklıklarımızı ve teknoloji yığınımızı çeşitlendirerek daha dayanıklı ve esnek bir altyapı inşa ediyoruz." ifadesine yer verildi.