Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Şubat 2026 Salı gününü yüzde 0,08 oranında değer kaybıyla 14.050,83 puandan kapattı.

Endeks gün içerisinde en düşük 13.897,24 puanı, en yüksek ise 14.093,04 puanı gördü. Toplam işlem hacmi 171 milyar 823 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

HANEHALKI VE REEL SEKTÖRÜN ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Yurt içinde ise açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMLARI

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ve Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.