Usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Tutal için Zincirlikuyu Camii'nde bir tören düzenlendi.

Törene usta oyuncunun ailesi, oyuncu Nuri Alço, eski milletvekili Berhan Şimşek, Eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi gibi çok sayıda isim katıldı. Acılı aile taziyeleri kabul etti. Tutal, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"KALBİ YÜREĞİ GÜZEL BİR İNSANDI"

Oyuncu Nuri Alço, arkadaşının kaybıyla büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Benim 45 senelik arkadaşım. Ocakbaşı çalıştırdığı o zamanlar Ahmet Kaya falan her akşam orda buluşurduk. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. En son onu hastanede ziyaret ettim. Yoğun bakımdaydı. Kızı ve hanımıyla konuştum. Hayırlı bir günde gitti. Kalbi yüreği güzel bir insandı" dedi.