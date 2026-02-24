Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in karıştığı ve 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Kararın ardından sert açıklamalar yapan anne Hasret Doğan, aylar sonra şikayetinden ve istinaf başvurusundan vazgeçti.

ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ: "TÜM ZARARLARIM GİDERİLDİ"

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Aralık 2025'te verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki gösteren ve istinafa gideceğini açıklayan anne Hasret Doğan, 19 Şubat 2026’da mahkemeye sunduğu dilekçeyle şikayetinden vazgeçti.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi üzerinden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’ne gönderilen dilekçede Doğan, "Sanık Fatma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetimden vazgeçiyorum. Maddi ve manevi tüm zararım giderilmiştir. Sanıktan maddi ve manevi herhangi bir tazminat talebim yoktur. Yapmış olduğum istinaf başvurumdan da vazgeçiyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR SONRASI SERT SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Anne Hasret Doğan, Aralık 2025'te görülen karar duruşmasının ardından verilen cezaya sert tepki göstermişti. "Verilen ceza şaka gibi. Bir canın bedeli iki yıl mı?" diyen Doğan, şikayetinden vazgeçenleri de eleştirerek istinaf yoluna başvuracaklarını açıklamıştı.

Dava, 2023 yılında meydana gelen ve Batın Barlas Çeki'nin yaşamını yitirdiği, üç kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin açılmıştı. Fatma Zehra Kınık daha önce 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak bazı müştekilerin şikayetlerini geri çekmesi üzerine karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuş ve dava yeniden görülmüştü.

19 Aralık 2025'te görülen ikinci duruşmada Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış; yurt dışına çıkış yasağının devamına ve ehliyetinin bir yıl süreyle alınmasına hükmedilmişti.

"TAHMİNEN ÜÇ AY YATACAK" AÇIKLAMASI

Kararın ardından aile avukatı Uysal Uğurlu, cezanın infazına ilişkin değerlendirmede bulunarak, üç yıl olarak belirlenen cezanın 1/6 takdiri indirimle 2 yıl 6 aya düşürüldüğünü belirtmişti. Uğurlu, mevcut infaz düzenlemesine göre yaklaşık üç aylık bir hapis süresi öngördüklerini, cezanın açık cezaevinde infaz edilip ardından iki yıl denetimli serbestlik uygulanabileceğini açıklamıştı.

SAVUNMA VE İTİRAZLAR

Sanık tarafı ise duruşmada, kazada hayatını kaybeden gencin annesi ile yaralananlara maddi ve manevi tazminat ödendiğini ve bazı müştekilerin şikayetlerini geri çektiğini ifade etmiş, Kınık'ın kusursuz olduğunu savunmuştu.

Aile avukatı Uğurlu ise kazada "Dur" levhasına uyulmadığını ve üç ayrı raporda Kınık'ın kusurlu bulunduğunu belirterek savunmalara itiraz etmişti. Mahkemenin, zararların karşılanmış olmasına rağmen ceza verilmesi yönünde karar aldığı kaydedilmişti.