Rusya Merkez Bankası tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen bu satışla birlikte ülkenin toplam altın rezervi 74,5 milyon onsa geriledi.

Bu durum, 2025 yılının ekim ayından bu yana Rusya’nın altın stoklarında yaşanan ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ocak ayı içerisinde altın fiyatları ortalama 4.700 dolar seviyelerinde seyretse de 5.600 dolara kadar ulaşan anlık sıçramalar Rusya'nın kasasına giren miktarın 1,41 ile 1,68 milyar dolar arasında gerçekleşmesini sağladı.

SATIŞA RAĞMEN KASA DAHA DOLU

İlginç bir veri ise rezerv miktarı azalsa da toplam değerin artması oldu.

Altın fiyatlarındaki agresif yükseliş sayesinde, Rusya’nın elindeki altın stoklarının piyasa değeri ocak ayında yüzde 23 oranında artarak 402,7 milyar dolara ulaştı.

ÇİN İLE DEĞERLİ METAL TİCARETİ KATLANIYOR

Bloomberg verilerine göre Rusya’nın başta Çin olmak üzere Doğu bloğuyla olan ticari bağları değerli metaller üzerinden güçlenmeye devam ediyor.

2025 yılının ilk yarısında Çin’in Rusya’dan ithal ettiği altın, gümüş ve metal konsantreleri bir önceki yıla göre yüzde 80 artışla 1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

RUSYA'NIN KÜRESEL GÜCÜ VE İÇ TALEP PATLAMASI

Rusya, yıllık 300 tonu aşan üretimiyle Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci altın üreticisi konumunda.

Rus vatandaşları, tasarruflarını korumak için 2024 yılında tam 75,6 ton altın satın aldı.

Bu miktar, ülkenin toplam yıllık üretiminin yaklaşık yüzde 25’ine denk geliyor.

Rusya’nın madencilik devlerinden MMC Norilsk Nickel, paladyum ve platin ihracatında da Çin pazarını domine ediyor.

2025 yılında paladyumun yüzde 38, platinin ise yüzde 59 değer kazanması, Rus madencilik sektörünün gelirlerini zirveye taşıdı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR

Uzmanlar; ticaret savaşları, artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının güvenli liman arayışının altın fiyatlarını son 12 ayda yüzde 43 oranında yukarı taşıdığını belirtiyor.

Rusya’nın bu hamlesi, yüksek fiyat ortamından faydalanarak likidite sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.