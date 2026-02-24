Güne 7.315 TL seviyesinden hızlı bir giriş yapan gram altın, ilerleyen saatlerde hafif bir geri çekilme yaşayarak 7.299,60 TL bandına yerleşti. Küresel piyasalarda ise ons altın 5.167,87 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Uzmanlar, bu hafif geri çekilmeyi Perşembe günü gerçekleştirilecek olan üçüncü tur ABD-İran görüşmeleri öncesi yatırımcıların "bekle-gör" stratejisine ve son dönemdeki hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışlarına bağlıyor.

DEV BANKADAN DEV TAHMİN: "6.200 DOLAR SÜRPRİZ OLMAZ"

Yatırımcıların odağındaki bir diğer önemli gelişme ise UBS analistlerinden geldi. Banka, altını yukarı taşıyan jeopolitik ve ekonomik dinamiklerin hâlâ çok güçlü olduğunu vurgulayarak, ons altının Haziran ayına kadar 6.200 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, iç piyasada gram altın fiyatlarının da önümüzdeki aylarda yeni zirveler görebileceği şeklinde yorumlanıyor.

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada oluşan fiyatlar şu şekildedir:

Gram Altın: 7.299,60 TL

Çeyrek Altın: 12.278,00 TL

Yarım Altın: 24.541,00 TL

Tam Altın: 48.522,49 TL

Cumhuriyet Altını: 48.851,00 TL

Gremse Altın: 121.678,32 TL

Ons Altın: 5.167,87 dolar

Not: Altın fiyatları anlık jeopolitik gelişmelere ve döviz kurlarındaki hareketliliğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.