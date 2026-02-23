Yeni sistemle birlikte otobüslerin hız verileri dijital ortamda 70/24 anlık olarak izlenecek.

Manuel takibe gerek kalmadan hız sınırını aşan sürücüler için sistem üzerinden otomatik hız ihlali raporu oluşturulacak.

Bu raporlar ilgili birimlerce anlık olarak kayıt altına alınarak idari değerlendirmeye tabi tutulacak.

NEDEN 70 KİLOMETRE?

Şehir içi trafikte durak mesafeleri ve yoğunluk nedeniyle ortalama 30-40 km hızla seyreden otobüslerin özellikle ana arter ve otoyollarda aşırı hıza çıkmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, bu kararın kazaları minimize etmenin yanı sıra trafik kurallarına uyum disiplinini de güçlendireceğini vurguluyor.