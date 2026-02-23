IMF, enflasyonu kırmak için sadece asgari ücretin değil, memur maaşlarının da geçmiş enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyon oranında artırılması gerektiğini savundu.

Kamu sektörü ücret sözleşmelerinin işgücünün yüzde 10'unu kapsadığı belirtilerek, bu alandaki zamların dezenflasyon stratejisiyle uyumlu hale getirilmesi istendi.

Türkiye'deki yüksek asgari ücret seviyelerinin orta ve uzun vadede istihdamı baskılayabileceği uyarısı yapıldı.

Yoksul hanelere yönelik sosyal yardım ağının genişletilmesinin, ileriye dönük asgari ücret politikalarını kolaylaştıracağı ifade edildi.

FAİZLER "NİHAİ SEVİYEYE" YENİDEN YÜKSELTİLMELİ

Raporda, iç talebin hala güçlü olduğu ve kredi büyümesinin para politikasının henüz yeterince sıkı olmadığını kanıtladığı belirtildi.

IMF, politika faizinin 2024 yılında ulaşılan yüzde 48 seviyesine tekrar yakınlaştırılmasını ve enflasyon hedeflerle uyumlu hale gelene kadar reel faizlerin yüksek tutulmasını önerdi.

Mevcut durumun, 2002–2005 yılları arasındaki başarılı dezenflasyon süreciyle karşılaştırılabilir seviyelerde olması gerektiği vurgulandı.

SOSYAL REFORMLAR VE VERGİ DÜZENLEMELERİ

IMF, sadece kısıtlayıcı önlemler değil, istihdamı ve verimliliği artıracak teşvikler de önerdi.

Çocuk bakım harcamaları için hedefli vergi kredileri sağlanarak kadınların işgücüne katılımının artırılması gerektiği belirtildi.

Düşük gelirli çalışanlara yönelik ücret sübvansiyonlarının yoksulluğu ve kayıt dışılığı azaltacağı vurgulandı.

FİNANSAL RİSKLER VE REFORM İHTİYACI

Şirketlerin döviz borçları ve rezervlerin durumu raporun risk hanesinde yer aldı.

Yüksek dolarizasyon ve şirketlerin döviz borçları nedeniyle risklerin yüksek olduğu, brüt rezervlerin ise IMF ölçütlerinin altında kaldığı hatırlatıldı.

Ekonomik verimliliği artırmak adına; hukuk, eğitim, enerji ve KOBİ'lerin finansmana erişimi gibi alanlarda yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

Özetle; IMF raporu, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde "fren" dozunun artırılmasını ve zam politikalarında köklü bir zihniyet değişikliğine gidilmesini talep ediyor.