Luxera GYO halka arzında toplam 48.000.000 lot hisse bireysel yatırımcılara ayrıldı. Hisselerin satış fiyatı ise 12,05 TL olarak belirlendi.

Katılımcı Sayısına Göre Tahmini Dağıtım:



Halka arza katılım yoğunluğuna göre hesaplardaki lot sayısı şu şekilde değişebilir:

• 600 bin katılım: 80 lot (964 TL)

• 800 bin katılım: 60 lot (723 TL)

• 1 milyon katılım: 48 lot (578 TL)

40.001 lot ve üzeri başvuru yapanlar "yüksek başvurulu yatırımcı" grubuna dahil edilecek ve bu grupta dağıtım oransal yapılacak. Bu dilim için ayrılan toplam miktar 12.000.000 lottur.

SAVUR GYO (SVGYO): UYGUN FİYAT VE YÜKSEK LOT AVANTAJI

Savur GYO, 3,64 TL’lik lot fiyatıyla daha fazla hisse sahibi olmak isteyen yatırımcılar için öne çıkıyor. Bireysel yatırımcılara tam 118.160.000 lot ayrılmış durumda.

Katılımcı Sayısına Göre Tahmini Dağıtım:

• 600 bin katılım: 197 lot (717 TL)

• 800 bin katılım: 148 lot (538 TL)

• 1 milyon katılım: 118 lot (429 TL)

Savur GYO'da "yüksek başvurulu" sınırı 2.750.001 lot olarak belirlendi. Bu gruptaki yatırımcılara toplam 29.540.000 lot oransal olarak dağıtılacak.

REFERANS: SON HALKA ARZLARA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Dağıtım tahminlerinizi yaparken, son dönemdeki halka arz katılım sayılarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

• Empa Elektronik: 1.134.244 kişi

• Netcad Yazılım: 994.717 kişi

• AKHAN Un Fabrikası: 959.086 kişi

• Ata Turizm: 622.774 kişi

GYO sektöründeki bu iki halka arzın, benzer dönemlerde gerçekleşen Netcad ve Empa Elektronik gibi yoğun ilgi görmesi durumunda, dağıtılan lot sayılarının 1 milyon katılımcı senaryosuna yakın gerçekleşmesi beklenebilir.