Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken oyuncularından Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO), borsaya "merhaba" demeye hazırlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 18 Şubat’ta onaylanan halka arz süreci için resmi takvim, TERA Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK TARİHLER: 2-3-4 MART

Yayınlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre, Luxera GYO payları için 2, 3 ve 4 Mart 2026 tarihlerinde talep toplanacak.

Yatırımcılar, 3 iş günü boyunca devam edecek olan bu süreçte halka arza katılım sağlayabilecek.

DAĞITIM YÖNTEMİ: "BİREYSELE EŞİT"

Şirket, halka arzda yatırımcı dostu bir yaklaşım sergileyerek bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemini kullanacak. Bu durum, küçük yatırımcıların halka arzdan daha adil bir pay almasına olanak tanıyacak.

Öne Çıkan Detaylar

• Hisse Kodu: LXGYO

• Aracı Kurum: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

• Talep Toplama Süresi: 3 iş günü

• Dağıtım Şekli: Bireysel yatırımcıya eşit dağıtım

Gayrimenkul portföyünü genişletmeyi ve kurumsallaşma yolunda dev bir adım atmayı hedefleyen Luxera GYO’nun, borsadaki performansı şimdiden merak konusu oldu.