Şirketin açıklanan bilançosu, operasyonel verimliliğin her kalemde arttığını kanıtladı:

• Gelir ve Brüt Kâr: Yüzde 88,2 artışla 1,1 milyar TL’ye yükseldi.

• FAVÖK: Yüzde 93,5’lik rekor sıçramayla 1,04 milyar TL seviyesine ulaştı.

TAVAN SEVİNCİ YARIM KALDI: GARANTİ YATIRIM’DAN SERT SATIŞ

Haftanın ilk işlem gününe güçlü bilançonun rüzgarıyla giren HDFGS, kısa sürede tavan fiyat olan 3,63 TL’ye kilitlendi.

Ancak tavan seviyesindeki yoğunluk, ilerleyen saatlerde yerini kar satışlarına bıraktı.

Saat 16.10 itibarıyla piyasanın dev aktörü Bank of America (BoFA) alım tarafında domine edici bir rol üstlenirken, tavanın bozulmasına neden olan satış baskısı ağırlıklı olarak Garanti Yatırım’dan geldi.

• Garanti Yatırım: 2.200.473 lot ile satıcılar listesinin başında yer alıyor (Dağılım yüzde 15,7).

• Ünlü Menkul: 2.148.068 lot (yüzde 15,3).

• Ak Yatırım: 1.637.067 lot (yüzde 11,7).

• PhillipCapital ve QNB Yatırım: Toplamda yaklaşık 2,8 milyon lotluk satışla baskıyı artırdı.

PİYASA PERFORMANSI VE GÜNCEL DURUM

HDFGS hisseleri, saat 16.10 itibarıyla tavan seviyesinden geri çekilerek yüzde 6 artışla 3,50 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcısına yıllık bazda yüzde 139,15 kazandıran hissede, ortalama satış maliyetinin 3,632 TL (tavan fiyatına yakın) olması, kurumların tavan üzerinden yoğun kâr satışı yaptığını gösteriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.