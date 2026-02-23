Şirketin açıklanan bilançosunda gelir kalemlerinden operasyonel kâra kadar her alanda güçlü bir büyüme kaydedildi:

• Gelir ve Brüt Kâr: Yüzde 88,2 artışla 1.100 milyon TL’ye yükseldi.

• FAVÖK: Yüzde 93,5’lik rekor artışla 1.042 milyon TL seviyesine ulaştı.

• Çarpanlar: Mevcut performansla birlikte FD/FAVÖK çarpanı 3,56x, F/K oranı ise 12,59x olarak hesaplandı.

BORSA PERFORMANSI: GÜNE TAVANDA KİLİTLENDİ

Bilanço sonrası haftanın ilk işlem gününde HDFGS hisseleri yoğun talep görerek tavan fiyat olan 3,63 TL'ye ulaştı.

Günlük yüzde 10 artış kaydeden hisse, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 139,15 kazandırmış oldu.

Saatler 10.30'u gösterdiğinde işlem hacmi 77,1 milyon TL (21,5 milyon lot) seviyesine ulaştı.

ALICI TARAFINDA KÜRESEL DEV SAHNEDE

Hisse aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre tavan serisinde lokomotif rolünü küresel yatırım bankası Bank of America (BOFA) üstlendi.

• BofA: 5.444.043 lot net alım ve yüzde 32,8 payla alıcı listesinin başında yer alıyor.

• Diğer Alıcılar: Şeker Yatırım (yüzde 17,5), ICBC Turkey (yüzde 14,1) ve A1 Capital (yüzde 12,9) kurumsal alımlarıyla dikkat çeken diğer adresler oldu.

• İlk 5 Alıcı: Net 14 milyon lotun üzerindeki alımla piyasanın yüzde 84,5’ini domine etti.

