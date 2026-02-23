Şirket, 30.000.000 TL olan mevcut sermayesini tam yüzde 1900 oranında artırarak 600.000.000 TL’ye çıkarma kararı aldı. Bu dev artırımın kaynakları ise şu şekilde detaylandırıldı:

• Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları: 169.036.384,37 TL.

• Hisse Senedi İhraç Primleri: 311.182.369,95 TL.

• Kayda Alınan Emtia Karşılığı: 89.781.245,68 TL.

Bu tabloya göre, elinde 100 lot bulunduran bir yatırımcının lot sayısı, artırım sonrası hiçbir ücret ödemeden 2000 lota yükselecek.

RNPOL HİSSELERİNDE SON DURUM

Bedelsiz onayı sonrası gözlerin çevrildiği hissede bugün sınırlı bir geri çekilme hakim.

Önceki kapanışını 46 TL'den yapan hisse, saat 11.30 itibarıyla yüzde 2,17 değer kaybıyla 45 TL .seviyesinden işlem görüyor.

Günlük işlem hacmi 12,8 milyon TL (yaklaşık 285 bin lot) olarak kaydedildi.

Kısa vadeli geri çekilmeye rağmen RNPOL, yıllık bazda yatırımcısına yüzde 84,12 oranında getiri sağlamış durumda.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SPK onayının tebliğ edilmesiyle birlikte şirket, bir sonraki adım olarak Ticaret Bakanlığı’na onay başvurusu yapacak.

Bakanlık onayının ve onaylı ihraç belgesinin şirkete ulaşmasının ardından, yatırımcıların merakla beklediği "bedelsiz tarihi" kamuoyuna ilan edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.