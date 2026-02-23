Yabancı payının günlük bazda en sert yükseliş gösterdiği hisselerin başında altyapı ve finans sektörü temsilcileri yer aldı:

• KBORU: 4,91 bps artışla listenin zirvesinde yer aldı.

• AKFIS: 4,89 bps artış kaydetti.

• NETCD: 4,56 bps yükselişle yabancı payını artıran üçüncü hisse oldu.

Yabancı payı günlük bazda en çok azalan hisseler ise sırasıyla SMART (-4,24 bps), SEGYO (-3,3 bps) ve GESAN (-2,95 bps) olarak kaydedildi.

İSTİKRAR ABİDELERİ: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ARTIŞ

Raporda, kısa vadeli günlük hareketlerin ötesinde, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı şirketler de açıklandı.

Özellikle 5 hisse, 10 işlem günü boyunca kesintisiz yabancı payı artışıyla öne çıktı:

• AEFES, AFYON, AYDEM, BORSK ve GLYHO 10 gündür yabancıların radarına girmiş durumda.

YABANCILARIN POZİSYON AZALTTIĞI HİSSELER

Bazı hisselerde ise yabancı payındaki düşüş trendi kronikleşmiş görünüyor. İşte son günlerde yabancı payı sürekli gerileyen şirketler:

• KENT ve LOGO: 10 gündür kesintisiz düşüş gösteriyor.

• SAHOL: 9 gündür yabancı payı azalıyor.

• MRSHL ve OFSYM: 7 gündür yabancı çıkışına sahne oluyor.

