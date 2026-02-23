Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, borsanın teknik ve operasyonel altyapısına dair kritik detaylar paylaştı:

TMD Başkanı’nın açıklamasına göre borsanın işletilmesi için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinden Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapıldı.

Özellikle altın, bakır, bor ve nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerde şeffaf ve izlenebilir bir fiyat mekanizması oluşturulacak.

Platformun İstanbul Finans Merkezi bünyesinde konumlandırılması planlanıyor.

ALTIN FİYATLARINDA "5 BİN DOLAR" TAHMİNİ VE CARİ AÇIK ETKİSİ

Mehmet Yılmaz, küresel piyasalarda altının onsu için 5 bin dolar seviyesinin artık "yeni normal" kabul edildiğini belirtti.

Bu durumun Türkiye ekonomisi üzerindeki yüküne dikkat çeken Yılmaz, şu çarpıcı verileri paylaştı:

• Cari Dengeye Maliyet: Altının onsu her 100 dolar arttığında, Türkiye'nin cari dengesine yaklaşık 400 milyon dolar negatif maliyet biniyor.

• Üretim-İthalat Makası: 2025 yılında altın üretimi 28,4 tona gerileyerek son 5 yılın en düşük seviyesine indi. Buna karşın aynı yıl 126,3 ton altın ithal edildi.

• Darphane Verisi: Darphane'nin 2025'te bastığı 49,7 tonluk ziynet ve sikke altın miktarı, yerli üretimin (28,4 ton) çok üzerinde kalarak ithalata olan bağımlılığı gözler önüne serdi.

İHRACATTA ROTA DEĞİŞİKLİĞİ VE DEVLETİN YENİ ROLÜ

Madencilik ihracatı geçen yıl yüzde 3,4 artışla 6,2 milyar dolara ulaştı. Çin pazarındaki daralmaya rağmen İspanya (yüzde 19 artış) ve ABD pazarlarıyla DENGE sağlandı.

• Uluslararası Anlaşmalar: Türkiye; Nijer, Sudan, Somali ve Özbekistan ile madencilik anlaşmaları imzaladı. MTA’nın Nijer’de altın üretimine geçmeye hazırlandığı belirtildi.

• Gümüş İthalatında Patlama: Güneş panelleri ve elektronik sanayiinin etkisiyle gümüş ithalatı iki katına çıkarak 860 tona ulaştı.

GÜVENLİ MADENCİLİK VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ

TMD Başkanı, sektörde bir ilk olan "Güvenli Madencilik Forumu"nun kurulduğunu ve iş kazalarının anonim bir veri tabanında uluslararası standartlarda raporlanacağını açıkladı.

Ayrıca mart ayında Kanada'da düzenlenecek PDAC Madencilik Zirvesi'nde maden borsasının da katkısıyla teknoloji ve finansman odaklı yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağı vurgulandı.