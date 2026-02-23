Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, düşüş trendini sürdürerek paralel kanal içindeki alt destek hedeflerine yönelmiş durumda.

Haftalık RSI seviyesinin 16,44 ile aşırı satım bölgesinde kalması, piyasada gerçek bir dengelenme sağlanmadan önce 35.000 dolar bölgesine doğru sert bir "teslimiyet" dalgasının yaşanabileceğini gösteriyor.

Ethereum tarafında ise tablo daha karamsar. İşlem hacmindeki azalma ve Bitcoin’in gerisinde kalan fiyat hareketleri, Ethereum’da düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor.

GELENEKSEL FİNANS: S&P 500 VE NASDAQ BASKI ALTINDA

ABD piyasalarında ayı piyasasına giriş tezleri güçleniyor:

• S&P 500: 6.880 civarındaki direnci aşamayarak baskı altında kaldı.

•Nasdaq 100: Düşüş yönlü bir konsolidasyon sürecine hapsolmuş durumda.

• VIX Endeksi: Korku endeksindeki yükseliş, yatırımcılar arasındaki tedirginliği artırıyor.

• Dolar Endeksi (DXY): Yükseliş yönlü bir dönüş sinyali vererek güvenli liman arayışını teyit ediyor.

ALTCOİNLERDE KARIŞIK GÖRÜNÜM: SOL VE AI ODAKLI VARLIKLAR

Altcoin piyasasında genel zayıflık hakim olsa da bazı ayrışmalar dikkat çekiyor:

• Solana (SOL): Ayı bayrağı formasyonu içinde 90-95 dolar seviyelerini hedefliyor.

• AI ve L2: Yapay zeka odaklı RENDER, ralli potansiyeli taşırken; Layer-2 projeleri ARB ve OP negatif yorumlarla gerilemeye devam ediyor.

• Zayıf Halkalar: ATOM, PIPPIN ve STABLE gibi isimlerde teslimiyet ve düşüş sinyalleri ön planda.

EMTİA PİYASASINDA JEOPOLİTİK FİYATLAMA

Kripto paralar ve hisseler gerilerken, ham petrol Orta Doğu’daki gerginliklerin etkisiyle üçüncü günlük yükseliş trendine girdi.

Altın ise mevcut aralığını korurken, artan risklerin fiyatları yukarı yönlü tetiklemesi ve gümüşü de yanına çekmesi bekleniyor.

Bakır güçlenme sinyalleri verirken, platin kısa pozisyon bölgesine yaklaşıyor.

Yatırımcıların bu süreçte "nakit" hakimiyetine ve jeopolitik haber akışına odaklanması, ani volatiliteye karşı stop-loss stratejilerini güncel tutmaları öneriliyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.